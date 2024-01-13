"Переговоры с ЦСКА о продлении контракта? Пока просто еду на сборы, больше ничего не знаю", - приводит слова Кучаева "Чемпионат".
Константин Кучаев, играющий на позиции атакующего полузащитника, провел в этом сезоне на поле 370 минут в 12 матчах за ЦСКА в российской Премьер-лиге и 106 минут в 2 играх Кубка России, не отличившись результативными действиями. Действующий контракт 25-летнего футболиста с "армейцами" истекает летом 2024 года.
Кучаев - о продлении контракта с ЦСКА: пока просто еду на сборы, больше ничего не знаю
Хавбек ЦСКА Константин Кучаев поделился информацией о своем будущем.
Фото: "СЭ"