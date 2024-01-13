Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Челси
1 - 0 1 0
Фулхэм2 тайм
Ньюкасл
20:30
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лас-Пальмас
1 - 0 1 0
Вильярреал1 тайм
Мальорка
18:15
СельтаНе начат
Атлетик
20:30
Реал СосьедадНе начат
Бетис
23:00
ГранадаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Дженоа
17:00
ТориноНе начат
Наполи
17:00
СалернитанаНе начат
Верона
20:00
ЭмполиНе начат
Монца
22:45
ИнтерНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кельн
17:30
ХайденхаймНе начат
РБ Лейпциг
17:30
АйнтрахтНе начат
Аугсбург
17:30
БайерНе начат
Фрайбург
17:30
УнионНе начат
Майнц
17:30
ВольфсбургНе начат
Дармштадт
20:30
Боруссия ДНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Монако
19:00
РеймсНе начат
Ренн
23:00
НиццаНе начат

Кучаев - о продлении контракта с ЦСКА: пока просто еду на сборы, больше ничего не знаю

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Хавбек ЦСКА Константин Кучаев поделился информацией о своем будущем.
Фото: "СЭ"
"Переговоры с ЦСКА о продлении контракта? Пока просто еду на сборы, больше ничего не знаю", - приводит слова Кучаева "Чемпионат".

Константин Кучаев, играющий на позиции атакующего полузащитника, провел в этом сезоне на поле 370 минут в 12 матчах за ЦСКА в российской Премьер-лиге и 106 минут в 2 играх Кубка России, не отличившись результативными действиями. Действующий контракт 25-летнего футболиста с "армейцами" истекает летом 2024 года.

Кучаев ЦСКА
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится