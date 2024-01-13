"Круговой переходит в ЦСКА? Неправда", - цитирует Медведева "СЭ". Ранее в СМИ появилась информация о том, что Данил Круговой перейдет в московский ЦСКА.
В текущем сезоне 25-летний защитник провел за действующих чемпионов 18 матчей во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами. Рыночная стоимость игрока составляет 2 миллиона евро по версии интернет-портала Transfermarkt. Ранее Круговой выступал за "Уфу". Напомним, что после 18-ти туров "Зенит" отстает от "Краснодара" в турнирной таблице РПЛ на два очка.
Председатель правления "Зенита" Медведев опроверг информацию о переходе Кругового в ЦСКА
Фото: ФК "Зенит"