Как сообщает источник, московский ЦСКА предлагает Данилу Круговому зарплату в размере 1-го миллиона евро за сезон. Защитник склоняется к переходу в московский клуб из-за перспективы выступления в основном составе.
Ранее стало известно, что "армейцы" планируют подписать защитника "Зенита" летом 2024-го года в статусе свободного агента. Помимо ЦСКА, сообщается об интересе к футболисту со стороны московского "Динамо" и французского "Гавра".
Источник: "Евро-Футбол"
Источник: зарплата Кругового в ЦСКА составит 1 миллион евро
Стало известно, сколько будет зарабатывать защитник "Зенита" Данил Круговой в случае трансфера в ЦСКА.
Фото: официальный сайт "Зенита"