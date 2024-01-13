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Источник: зарплата Кругового в ЦСКА составит 1 миллион евро

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Стало известно, сколько будет зарабатывать защитник "Зенита" Данил Круговой в случае трансфера в ЦСКА.
Фото: официальный сайт "Зенита"
Как сообщает источник, московский ЦСКА предлагает Данилу Круговому зарплату в размере 1-го миллиона евро за сезон. Защитник склоняется к переходу в московский клуб из-за перспективы выступления в основном составе.

Ранее стало известно, что "армейцы" планируют подписать защитника "Зенита" летом 2024-го года в статусе свободного агента. Помимо ЦСКА, сообщается об интересе к футболисту со стороны московского "Динамо" и французского "Гавра".

Источник: "Евро-Футбол"

ЦСКА Зенит Круговой
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