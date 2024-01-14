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Защитник "Химок" Черный останется в "Зените" до конца сезона

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"Зенит" объявил о продлении аренды защитника Артура Черного, права на которого принадлежат "Химкам".
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Зенит" продлил аренду защитника "Химок" Артура Черного до лета 2024-го года. 23-летний воспитанник "Локомотива" присоединился к санкт-петербургскому клубу перед началом текущего сезона и выступает за вторую команду "Зенита" во 2-й лиге.

В составе "Зенита-2" Черный провел 15 матчей и записал на свой счет 1 голевую передачу. В заявку основой команды "Зенита" защитник попал лишь однажды - на матч кубка России с "Ахматом", но на поле так и не появился.

Контракт Черного с "Химками" действует до лета 2025-го года.

Источник: официальный сайт "Зенита"

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