Карседо объяснил, что ему не понравилось в матче с "Рубином"

- Не могу сказать, что мы провели хорошую игру. Да, мы одержали победу, взяли три очка. Но в целом не могу сказать, что игра с нашей стороны была идеальной.
После прошлого матча с ЦСКА было очень важно выиграть. Так что мы рады результату. На мой взгляд, мы должны были больше владеть мячом. Да, мы забили быстрый гол, что тоже внесло коррективы. Но нам нужно было больше владеть мячом, контролировать игру, - цитирует Карседо "Матч ТВ".
Напомним, единственный гол в игре с "Рубином" забил Игорь Дмитриев на седьмой минуте. Следующий матч "Спартак" проведёт 1 ноября на выезде против "Локомотива".