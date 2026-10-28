Кузьмин объяснил замены в перерыве матча против "Спартака"

- В целом, ребята молодцы, сказал это в раздевалке. Игрой я доволен, результатом нет. Но это футбол, так бывает.
Значит, мы сделали что-то не так, где-то в начале не разобрались. Мы учитывали, что через два дня важнейший матч в РПЛ. Если вы заметили, две замены в перерыве были плановые. Дали игровую практику тем, кто мало выходил, - приводит слова Кузьмина "Матч ТВ".
После пяти туров казанцы имеют четыре очка и располагаются на третьей строчке группы А. Заключительную встречу группового этапа "Рубин" проведёт 25 ноября дома против "Родины".