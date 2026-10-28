Кузьмин объяснил замены в перерыве матча против "Спартака"

Исполняющий обязанности наставника "Рубина" Олег Кузьмин выразил готовность продолжить работу с казанской командой на постоянной основе.

Фото: ФК "Рубин"

- В целом, ребята молодцы, сказал это в раздевалке. Игрой я доволен, результатом нет. Но это футбол, так бывает.