Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Оренбург
2 - 1 2 1
РодинаЗавершен
Ростов
6 - 1 6 1
АкронЗавершен
Спартак
1 - 0 1 0
РубинЗавершен

Кузьмин объяснил замены в перерыве матча против "Спартака"

Исполняющий обязанности наставника "Рубина" Олег Кузьмин выразил готовность продолжить работу с казанской командой на постоянной основе.
Фото: ФК "Рубин"
Кузьмин признался, что остался удовлетворён действиями футболистов, несмотря на отрицательный результат.

- В целом, ребята молодцы, сказал это в раздевалке. Игрой я доволен, результатом нет. Но это футбол, так бывает.

Значит, мы сделали что-то не так, где-то в начале не разобрались. Мы учитывали, что через два дня важнейший матч в РПЛ. Если вы заметили, две замены в перерыве были плановые. Дали игровую практику тем, кто мало выходил, - приводит слова Кузьмина "Матч ТВ".

После пяти туров казанцы имеют четыре очка и располагаются на третьей строчке группы А. Заключительную встречу группового этапа "Рубин" проведёт 25 ноября дома против "Родины".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится