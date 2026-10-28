В "Ростове" прокомментировали выход команды в плей-офф Кубка России

- "Ростов" провел яркий матч и закрепился на первом месте в группе. На такой футбол действительно приятно смотреть - команда играла уверенно, создавала моменты и порадовала нас отличным результатом. Поздравляю всех болельщиков, команду, тренерский штаб и весь футбольный клуб "Ростов" с этой победой!
Спасибо за эмоции и красивую игру. Теперь готовимся к выезду в Махачкалу. Важно сохранить настрой и продолжить набирать очки в РПЛ, - написал Чайка в своём телеграм-канале.
Благодаря победе "Ростов" набрал 12 очков и гарантировал себе первое место в группе D, а также путёвку в плей-офф Пути РПЛ Кубка России.