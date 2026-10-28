В "Ростове" прокомментировали выход команды в плей-офф Кубка России

Генеральный директор "Ростова" Андрей Чайка прокомментировал крупную победу команды над "Акроном" (6:1) в пятом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Фото: ФК "Ростов"

Спасибо за эмоции и красивую игру. Теперь готовимся к выезду в Махачкалу. Важно сохранить настрой и продолжить набирать очки в РПЛ, - написал Чайка в своём телеграм-канале.