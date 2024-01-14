По словам защитника, наставник часто подшучивал над ним и другими игроками, особенно делал акцент на неудачных действиях на поле.
«Шутки от Карпина в мою сторону? Это каждый день. Любой игрок может попасть. Например, ковырнешь поле, и Карпин специально 2-3 раза прокрутит этот момент на теории, чтобы все посмеялись», - передает слова Данилы Sport24.
Напомним, что на данный момент 22-летний защитник защищает цвета «Оренбурга» на правах аренды. Его возвращение в «Ростов» ожидается летом 2024 года. В нынешнем сезоне Прохин вышел на поле в 10 матчах РПЛ и 5 встречах в рамках Кубка России.
Защитник "Оренбурга" Прохин: в "Ростове" Карпин шутил в мою сторону каждый день
Арендованный "Оренбургом" футболист "Ростова" Данила Прохин поделился информацией относительно взаимодействия главного тренера Валерия Карпина со спортсменами.
Фото: ФК «Ростов»