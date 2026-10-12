"Его вообще не должно быть в стартовом составе". Каррагер раскритиковал игрока "Ливерпуля"

Бывший защитник "Ливерпуля", а ныне эксперт Джейми Каррагер обрушился с критикой на атакующего хавбека команды.

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"Он вообще не должен быть в стартовом составе "Ливерпуля" прямо сейчас.

Мы не говорим это после пяти или 10 матчей, говорим это после 50 или 60 матчей", - приводит слова Каррагера The Touchline.Атакующий полузащитник сборной Германии Флориан Вирц перешел в "Ливерпуль" из леверкузенского "Байера" летом прошлого года. Контракт 24-летнего футболиста с английским клубом подписан до июня 2030-го. По данным портала Тransfermarkt, сумма трансферной компенсации за игрока составила 125 миллионов евро.На счету Вирца 7+11 по системе гол плюс пас в 56 играх за "Ливерпуль" во всех турнирах. В текущем сезоне немец отметился только одним ассистом в 7 матчах.