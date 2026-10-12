- Какие мысли по матчу с "Велесом"?
- Могу лишь извиниться перед болельщиками в первую очередь. Думаю, что они не такого результата от нас ждали, как и мы. Хочу сказать, что мы реабилитируемся в следующей игре - это первая мысль, которая мне приходит в голову. Два разных тайма? Когда команда проигрывает, понятно, что нужно бежать вперед и отыгрываться.
- А что случилось в первом тайме?
- Пока у меня никаких объяснений нет. Никак не могу это прокомментировать...
- Не показалось, что арбитр был непоследователен в своих решениях?
- Да мне без разницы, как и команде. Можно что угодно говорить про это - это разговор в пользу бедных. Здесь все зависит от нас - наша команда может переехать любого соперника и должна это делать. Даже "Нижний Новгород". Но такие игры бывают, мы настраиваемся на любого соперника, однако случается и такое. Контроль мяча не получался, физически где-то... Куча мыслей, не хочется лишнего наговорить, - сказал Тихий после матча в беседе с корреспондентом Rusfootball.info Даниилом Нахлёсткиным.
В субботу, 10 октября, "Урал" на домашнем стадионе уступил "Велесу" со счётом 1:2. Защитник екатеринбуржцев Дмитрий Тихий забил автогол и нарушил правила в своей штрафной.
"Это разговор в пользу бедных". Тихий - о судействе в матче с "Велесом"
Защитник "Урала" Дмитрий Тихий в комментарии Rusfootball.info подвел итоги матча с "Велесом" (1:2).
Фото: ФК "Урал"