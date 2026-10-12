Экс-защитник "Химок" Тихий: нынешний состав "Урала" может стать чемпионом Первой Лиги

- Если бы не было желания такого, то я бы сюда не приезжал. Мы решим эту задачу.
- Юран рассчитывает на вас в роли лидера?
- Если приглашает в команду - значит, конечно, рассчитывает. Мне, в свою очередь, хочется не такой игрой, как в матче с "Велесом", отвечать ему. Перед штабом, руководством и болельщиками мы обязательно реабилитируемся.
Нынешний состав "Урала" сможет стать чемпионом Первой Лиги и выйти в РПЛ. Без стыков? Без стыков, да, - сказал Тихий в беседе с корреспондентом Rusfootball.info Даниилом Нахлесткиным.
Дмитрий Тихий перешел в "Урал" в летнее трансферное окно и заключил контракт на один сезон. Ранее защитник выступал за турецкий "Серик", ульяновскую "Волгу", армянский "Урарту", "Пари НН", подмосковные "Химки" и ряд других российских клубов.