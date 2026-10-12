Наумов объяснил, почему "Краснодару" будет тяжело удержаться в тройке

- К сожалению, просматривается проблема "Краснодара" - короткая скамейка. Эта нехватка состава сыграет отрицательную роль и в дальнейшем. "Краснодару" будет крайне тяжело даже в тройке задержаться.
Замены Мусаева с "Зенитом" игру совсем не усилили. Петров и Оздоев - это совершенно не усиление, - приводит слова Наумова Vprognoze.ru.
После десяти туров "Краснодар" набрал 21 очко и занимает четвёртое место в таблице РПЛ. 17 октября команда Мусаева сыграет в гостях с "Локомотивом", встреча начнётся в 19:30 мск.