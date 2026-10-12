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Наумов объяснил, почему "Краснодару" будет тяжело удержаться в тройке

Николай Наумов считает короткую скамейку одной из главных проблем "Краснодара" в нынешнем сезоне.
Фото: ФК "Краснодар"
Эксперт обратил внимание на то, что замены в матче с "Зенитом" не помогли команде Мурада Мусаева изменить ход встречи.

- К сожалению, просматривается проблема "Краснодара" - короткая скамейка. Эта нехватка состава сыграет отрицательную роль и в дальнейшем. "Краснодару" будет крайне тяжело даже в тройке задержаться.

Замены Мусаева с "Зенитом" игру совсем не усилили. Петров и Оздоев - это совершенно не усиление, - приводит слова Наумова Vprognoze.ru.

После десяти туров "Краснодар" набрал 21 очко и занимает четвёртое место в таблице РПЛ. 17 октября команда Мусаева сыграет в гостях с "Локомотивом", встреча начнётся в 19:30 мск.

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