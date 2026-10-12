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"Отличный трансфер для "Галатасарая". Главный тренер "Барселоны" Флик - о Батракове

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик высказался о российском полузащитнике "Галатасарая" Алексее Батракове перед матчем ЛЧ.
Фото: Getty Images
"Я не видел много игр Батракова. Но я видел последний матч, где он сыграл хорошо. Отличный трансфер для "Галатасарая" - передает слова Флика "Чемпионат".

Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Галатасараем" и "Барселоной" состоится завтра, 13 октября. Игра пройдет на стадионе "РАМС Парк" в Стамбуле, стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Напомним, 21-летний атакующий полузащитник Алексей Батраков перешел в турецкий клуб этим летом из московского "Локомотива".

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