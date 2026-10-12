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Морозов призвал прекратить критику Максименко: это враги "Спартака"

Геннадий Морозов выступил в защиту вратаря "Спартака" Александра Максименко после его удаления в матче с "Крыльями Советов".
Фото: ФК "Спартак"
По мнению Морозова, Максименко соответствует уровню команды и способен добиваться со "Спартаком" серьёзных результатов, включая борьбу за чемпионство.

- Не стоит вешать всех собак на Максименко. Зачем это делается?

Это нормальный, хороший вратарь, делает всё, что в его силах. Критикующий Максименко - это враги "Спартака", люди, которые не желают хорошего клубу, чтобы он боролся за медали. С Максименко "Спартак" способен стать чемпионом, - цитирует эксперта "Советский спорт".

В десятом туре "Спартак" сыграл в Самаре с "Крыльями Советов" со счётом 1:1, оставшись в меньшинстве ещё в первом тайме после удаления Максименко. Красно-белые набрали 20 очков и занимают пятое место в РПЛ.

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