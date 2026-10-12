Морозов призвал прекратить критику Максименко: это враги "Спартака"

- Не стоит вешать всех собак на Максименко. Зачем это делается?
Это нормальный, хороший вратарь, делает всё, что в его силах. Критикующий Максименко - это враги "Спартака", люди, которые не желают хорошего клубу, чтобы он боролся за медали. С Максименко "Спартак" способен стать чемпионом, - цитирует эксперта "Советский спорт".
В десятом туре "Спартак" сыграл в Самаре с "Крыльями Советов" со счётом 1:1, оставшись в меньшинстве ещё в первом тайме после удаления Максименко. Красно-белые набрали 20 очков и занимают пятое место в РПЛ.