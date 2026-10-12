"Галатасарай" опубликовал на своем официальном YouTube-канале видеозапись с тренировки команды перед матчем второго тура общего этапа Лиги чемпионов. На ней можно увидеть полузащитника сборной России Алексея Батракова, который готовится к игре с "Барселоной" вместе с остальными игроками турецкой команды.
Встреча команд состоится завтра, 13 октября, в Стамбуле и начнется в 22:00 по московскому времени.
Батраков работал в общей группе "Галатасарая" перед матчем ЛЧ против "Барселоны"
Российский полузащитник "Галатасарая" Алексей Батраков провел тренировку с командой в преддверии игры с "Барселоной" в Лиге чемпионов.
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