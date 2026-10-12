"Это команда настроения". Точилин - о "Спартаке"

- "Спартак" нас приучил к тому, что команда может провести как яркую, так и блёклую игру.
Это команда настроения, очень много зависит от того, сможет ли "Спартак" с первых минут поймать свою игру. Если да, они могут обыграть любого, нет - то у "Спартака" больше проблемы, - приводит слова Точилина Vprognoze.
В матче с "Крыльями Советов" москвичи с 24-й минуты играли в меньшинстве после удаления Александра Максименко. После десяти туров "Спартак" набрал 20 очков и занимает пятое место в таблице РПЛ. 18 октября красно-белые дома сыграют с "Рубином".