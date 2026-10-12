Объявлены судейские назначения на матчи 4 тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России

Стали известны бригады арбитров, которые обслужат матчи 4 тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

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судья – Сергей Цыганок. Помощники судьи – Максим Белокур, Руслан Шекемов; резервный судья – Сергей Федотов; ВАР – Артур Фёдоров; АВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Сергей Мацюра.судья – Матвей Заика. Помощники судьи – Андрей Филипкин, Денис Березнов; резервный судья – Олег Гусаков; ВАР – Роман Сафьян; АВАР – Кирилл Левников; инспектор – Игорь Писанко.судья – Ян Бобровский. Помощники судьи – Адлан Хатуев, Александр Туркин; резервный судья – Андрей Прокопов; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Павел Кукуян; инспектор – Эдуард Малый.судья – Евгений Кукуляк. Помощники судьи – Алексей Ширяев, Никита Матиеску; резервный судья – Инал Танашев; ВАР – Артём Чистяков; АВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Сергей Лапочкин.судья – Сергей Чебан. Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Дмитрий Маликов; резервный судья – Рафаэль Шафеев; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Вячеслав Харламов.судья – Михаил Плиско. Помощники судьи – Кирилл Большаков, Александр Павлов; резервный судья – Никита Новиков; ВАР – Иван Абросимов; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Виктор Кулагин.судья – Владимир Москалёв. Помощники судьи – Андрей Болотенков, Екатерина Курочкина; резервный судья – Данил Набока; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Александр Гвардис.судья – Данил Каширин. Помощники судьи – Александр Богданов, Ярослав Калиниченко; резервный судья – Станислав Матвеев; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Артур Фёдоров; инспектор – Николай Иванов.Матчи четвертого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России состоятся с 13 по 15 октября включительно. На данный момент московский "Спартак" лидирует в группе А с 7 набранными очками, "Краснодар" - в группе B с таким же количеством баллов, квартет C возглавляет "Зенит" с 8 очками, группу D - "Ростов" с 9 баллами.