Гришин назвал главную в этом сезоне проблему "Краснодара"

"Проблема "Краснодара" в том, что они не могут найти связующее звено между полузащитниками и нападающим Джоном Кордобой.
И, конечно, не встроился в систему "Краснодара" все?таки Дмитрий Воробьев", - сказал Гришин в эфире "Матч ТВ".
В 10-м туре Российской Премьер-Лиги краснодарская команда потерпела первое поражение, уступив на своем поле петербургскому "Зениту" (2:3). По итогам тура подопечные Мурада Мусаева упали в турнирной таблице с первого места на четвертое.
Ранее "быки" с 21 набранным очком лидировали в текущем чемпионате, одержав шесть побед подряд и трижды сыграв вничью.