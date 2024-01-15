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"СЭ": РФС проведет ретро-матч ЦСКА и "Спартака" в 2024 году

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В 2024-м году на футбольном поле встретятся легенды прошлых лет "Спартака" и ЦСКА.
Фото: официальный сайт ЦСКА
Российский Футбольный Союз планирует проведение выставочного ретро-матча. Как сообщает источник, соперниками станут легенды московских клубов ЦСКА и "Спартак".

В ноябре 2023-го года уже состоялся один ретро-матч с участием ЦСКА. "Армейцы" минимально уступили легендам "Локомотива". Победный гол на 56-й минуте забил экс-капитан "железнодорожников" Дмитрий Лоськов.

В составе ЦСКА на поле вышли такие игроки, как Милош Красич, Юрий Жирков и Дмитрий Кириченко.

Источник: "СЭ"

РФС ЦСКА Спартак
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