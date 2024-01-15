Российский Футбольный Союз планирует проведение выставочного ретро-матча. Как сообщает источник, соперниками станут легенды московских клубов ЦСКА и "Спартак".
В ноябре 2023-го года уже состоялся один ретро-матч с участием ЦСКА. "Армейцы" минимально уступили легендам "Локомотива". Победный гол на 56-й минуте забил экс-капитан "железнодорожников" Дмитрий Лоськов.
В составе ЦСКА на поле вышли такие игроки, как Милош Красич, Юрий Жирков и Дмитрий Кириченко.
Источник: "СЭ"
"СЭ": РФС проведет ретро-матч ЦСКА и "Спартака" в 2024 году
Фото: официальный сайт ЦСКА