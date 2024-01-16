— Никто. Я всегда старался делать так, чтобы в обсуждении кандидатуры игрока принимали участие все стороны.
Ранее стало известно о том, что полузащитник нижегородского “Пари НН” Эдгар Севикян переходит в венгерский “Ференцварош”. В ближайшие дни о трансфере должны объявить официально.
Напомним, российский специалист Станислав Черчесов был главным тренером венгерского “Ференцвароша” с 2021 по 2023 год.
Источник: “Чемпионат”
Черчесов: никто не советовался со мной из “Ференцвароша” по трансферу Севикяна
Бывший главный тренер “Ференцвароша” Станислав Черчесов ответил на вопрос о том, советовался ли с ним венгерский клуб о трансфере полузащитника “Пари НН” Эдгара Севикяна.
Фото: РИА Новости