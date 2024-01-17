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"СЭ": Лесовой может вернуться в "Динамо" из-за проблем с оплатой трансфера со стороны "Маккаби"

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Трансфер футболиста «Динамо» Даниила Лесового в «Маккаби» может сорваться в ближайшее время.
Фото: ФК «Динамо»
По информации «СЭ», у клуба из Израиля возникли технические сложности с переводом оплаты трансфера полузащитника. Если в ближайшее время не удастся решить проблему, то Даниил вернется в расположение «бело-голубых».

По сведениям источника, «Динамо» уже приобрело Лесовому билеты в Москву на 18 января. По данным интернет-портала Transfermarkt, нынешняя стоимость полузащитника оценивается в 1.8 миллиона евро.

В нынешнем сезоне 26-летний футболист провел в составе «Динамо» 13 матчей во всех турнирах и смог отличиться одной голевой передачей.

Российские трансферы Динамо Маккаби Хайфа Лесовой
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