По информации «СЭ», у клуба из Израиля возникли технические сложности с переводом оплаты трансфера полузащитника. Если в ближайшее время не удастся решить проблему, то Даниил вернется в расположение «бело-голубых».
По сведениям источника, «Динамо» уже приобрело Лесовому билеты в Москву на 18 января. По данным интернет-портала Transfermarkt, нынешняя стоимость полузащитника оценивается в 1.8 миллиона евро.
В нынешнем сезоне 26-летний футболист провел в составе «Динамо» 13 матчей во всех турнирах и смог отличиться одной голевой передачей.
"СЭ": Лесовой может вернуться в "Динамо" из-за проблем с оплатой трансфера со стороны "Маккаби"
Трансфер футболиста «Динамо» Даниила Лесового в «Маккаби» может сорваться в ближайшее время.
Фото: ФК «Динамо»