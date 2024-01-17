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Спортдир "Ференцвароша": у Севикяна большой потенциал, чтобы вырасти в отличного футболиста

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Спортивный директор "Ференцвароша" Тамаш Хайнал высказался о новичке команды Эдгаре Севикяне.
Фото: "Чемпионат"
"Эдгар нам здорово подходит, у него большой потенциал, чтобы развиваться и в конечном итоге вырасти в отличного футболиста. Поэтому мы постарались сделать все, чтобы он оказался у нас", - заявил Хайнал.

Эдгар Севикян перешел в венгерский "Ференцварош" из "Пари НН" за 1.2 миллиона евро, плюс бонусы. В первой части сезона в составе "Пари НН" Севикян забил 7 мячей в 24-х матчах во всех турнирах. Его контракт с новым клубом рассчитан до лета 2028-го года.

Источник: "СЭ"

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