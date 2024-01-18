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Чепчугов – о переходе Кругового в ЦСКА: безукоризненный трансфер

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Бывший голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов отреагировал на трансфер защитника “Зенита” Данила Кругового в стан армейцев.
Фото: ФК "Зенит"
ЦСКА вновь совершил безукоризненный трансфер, это уже стало традицией. Круговой — футболист высокого уровня. Безусловно, это приобретение усилит команду. Будет больше разнообразия в схеме и модели игры.

Вчера, 17 января 2024 года, московский ЦСКА сообщил о подписании защитника “Зенита” Кругового. Данил летом переберется в московский клуб как свободный агент. Отметим, что армейцы заключили контракт с защитником сборной России до июня 2028 года.

Напомним, “Зенит” сослал Кругового во вторую команду после того, как защитник подписал контракт с ЦСКА.

Источник: “РБ Спорт”

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