– ЦСКА вновь совершил безукоризненный трансфер, это уже стало традицией. Круговой — футболист высокого уровня. Безусловно, это приобретение усилит команду. Будет больше разнообразия в схеме и модели игры.
Вчера, 17 января 2024 года, московский ЦСКА сообщил о подписании защитника “Зенита” Кругового. Данил летом переберется в московский клуб как свободный агент. Отметим, что армейцы заключили контракт с защитником сборной России до июня 2028 года.
Напомним, “Зенит” сослал Кругового во вторую команду после того, как защитник подписал контракт с ЦСКА.
Источник: “РБ Спорт”
Чепчугов – о переходе Кругового в ЦСКА: безукоризненный трансфер
Бывший голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов отреагировал на трансфер защитника “Зенита” Данила Кругового в стан армейцев.
Фото: ФК "Зенит"