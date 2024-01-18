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Малышев: Амарал кажется молодым, но он может быть жестким и принципиальным

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Генеральный директор “Спартака” Олег Малышев высказался в адрес нового спортивного директора красно-белых Томаша Амарала.
Фото: ФК "Спартак"
– Томаш кажется молодым, но он может быть жестким и принципиальным. И совершенно точно у него есть все полномочия и рычаги, чтобы делать замечания и подсказывать.

В декабре прошлого года стало известно о том, что Томаш Амарал занял пост спортивного директора московского “Спартака”.

Напомним, московский “Спартак” в настоящий момент времени имеет в собственном активе 30 очков. Коллектив Гильермо Абаскаля, который после прихода Амарала остается главным тренером команды, по итогам 18 туров располагается на пятом месте в турнирной таблице.

Источник: “РБК Спорт”

Малышев Спартак Амарал
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