"На каждый матч мы должны выходить с полной концентрацией, самоотдачей и желанием победить. Именно так ЦСКА сможет достичь своей главной цели — завоевать золотые медали чемпионата России. Мы просто должны делать свою работу — идти от игры и игре. Пока рано говорить на тему того, кто станет чемпионом, так как в чемпионате предстоит сыграть еще много матчей", - сказал Роша.
По итогам 18-ти туров чемпионата России ЦСКА занимает в турнирной таблице 8-е место. В активе "армейцев" 28 очков. Отрыв "Краснодара", который возглавляет чемпионскую гонку, составляет 10 очков. "Быки" набрали 38 очков в 18-ти матчах. Виллиан Роша в этом сезоне 15 раз выходил на поле в чемпионате в составе ЦСКА. Защитник записал на свой счет одну голевую передачу. Еще 6 матчей Роша провел в кубке и 1 - в Суперкубке страны.
Виллиан Роша выступает за "армейцев" с сентября 2022-го года. Португальский клуб "Портимоненсе" заработал на трансфере бразильского защитника в ЦСКА 2 миллиона евро.
Источник: "СЭ"
Роша: цель ЦСКА - чемпионство. В РПЛ предстоит сыграть еще много матчей
Защитник ЦСКА Виллиан Роша поделился планами на оставшуюся часть сезона.
Фото: "СЭ"