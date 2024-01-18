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Дзюба весной постарается обогнать Кержакова и стать лучшим бомбардиром в истории России

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Форвард "Локомотива" Артем Дзюба рассказал о своих планах обойти экс-нападающего сборной России Александра Кержакова по количеству забитых мячей в официальных матчах.
Фото: ФК "Локомотив"
"Пять голов, чтобы обойти Кержа, я обязательно рано или поздно забью. Очень постараюсь сделать это уже весной, чтобы надолго не откладывать", - цитирует Дзюбу "Матч ТВ".

Напомним, сейчас на счету 35-летнего нападающего московского "Локомотива" Артема Дзюбы 229 забитых мячей в официальных матчах. У бывшего форварда сборной России Александра Кержакова, который завершил игровую карьеру в 2017 году, 233 гола.

В этом сезоне Дзюба принял участие в 20 матчах за "железнодорожников", в которых забил 4 мяча и сделал 4 голевых ассиста.

Дзюба Кержаков А Локомотив
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