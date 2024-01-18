"Пять голов, чтобы обойти Кержа, я обязательно рано или поздно забью. Очень постараюсь сделать это уже весной, чтобы надолго не откладывать", - цитирует Дзюбу "Матч ТВ".
Напомним, сейчас на счету 35-летнего нападающего московского "Локомотива" Артема Дзюбы 229 забитых мячей в официальных матчах. У бывшего форварда сборной России Александра Кержакова, который завершил игровую карьеру в 2017 году, 233 гола.
В этом сезоне Дзюба принял участие в 20 матчах за "железнодорожников", в которых забил 4 мяча и сделал 4 голевых ассиста.
Дзюба весной постарается обогнать Кержакова и стать лучшим бомбардиром в истории России
Форвард "Локомотива" Артем Дзюба рассказал о своих планах обойти экс-нападающего сборной России Александра Кержакова по количеству забитых мячей в официальных матчах.
Фото: ФК "Локомотив"