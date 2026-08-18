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"Я был готов умереть за каждого". Тикнизян расплакался, прощаясь с игроками "Црвены Звезды"

Экс-защитник "Локомотива" Наир Тикнизян произнес эмоциональную речь в раздевалке "Црвены Звезды".
Фото: ФК "Црвена Звезда"
"Я плачу, потому что всегда был здесь искренен. Я был готов умереть за каждого на поле.

Не всегда все получалось. Спасибо вам, спасибо этим людям!" - сказал Тикнизян в видео, опубликованном пресс-службой сербского клуба.

Ранее сегодня, 18 августа, было официально объявлено о переходе защитника сборной Армении Наира Тикнизяна из "Црвены Звезды" в греческий "Олимпиакос".

В составе сербской команды 27-летний латераль провел 54 матча во всех турнирах, включая еврокубки, в которых отметился одним забитым мячом и отдал 7 голевых передач.

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