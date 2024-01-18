"Мы обсуждали кандидатуру Бонгонды до его перехода в "Спартак" летом, но не сейчас", - приводит слова Шефера "Матч ТВ".
Ранее сообщалось, что крайний нападающий московского "Спартака" Тео Бонгонда попал в сферу интересов ряда клубов Европы, в числе которых назывался "Вольфсбург".
Бонгонда перешел в «"Спартак" минувшим летом. Контракт футболиста со столичным клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. 28-летний фланговый форвард провел за "красно-белых" 22 матча, забил 5 голов и отдал 1 результативный пас.
Спортивный директор "Вольфсбурга": мы обсуждали кандидатуру Бонгонды летом, до его перехода в "Спартак"
Спортдиректор "Вольфсбурга" Марсель Шефер ответил на слухи о том, что немецкий клуб заинтересован в услугах вингера московского "Спартака" Тео Бонгонды.
Фото: Global Look Press