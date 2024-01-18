- Иногда возникают какие-то предложения, от которых сложно отказаться, заинтересованность тренера. Но в данный момент прям острой заинтересованности мы не наблюдаем. Как будет завтра-послезавтра не могу сказать.
Напомним, 32-летний защитник Георгий Щенников находится без клуба с тех пор, как покинул ЦСКА по окончании прошлого сезона в связи с истечением срока действия контракта. Игрок выступал за московскую команду с 2008 года. Всего на счету футболиста 367 матчей в составе "армейцев", в которых он забил 10 мячей и сделал 15 голевых ассистов на партнеров.
Источник: "СЭ"
Агент Щенникова: в данный момент острой заинтересованности мы не наблюдаем
Агент Сергей Пушкин, представляющий интересы бывшего защитника ЦСКА Георгия Щенникова, поделился информацией о будущем игрока.
Фото: "Матч ТВ"