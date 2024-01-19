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Гендиректор "ВТБ Арены" - о готовности стадиона: сможем принять матч России и Сербии

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Генеральный директор «ВТБ Арены» Антон Гаврилов заявил о готовности стадиона принять матч сборных России и Сербии.
Фото: ФК "Динамо"
Гаврилов сообщил, что они готовы предоставить необходимую инфраструктуру для проведения товарищеского противостояния, в случае если РФС выберет «ВТБ Арену» в качестве стадиона для этой спортивной встречи.

«В конце февраля завершается реновация газона, так что в марте футболистам будет комфортно играть на обновленном поле», - рассказал Гаврилов в беседе с «Матч ТВ».

Напомним, в декабре 2023 года РФС объявил о соглашении с Сербией относительно проведения товарищеского матча сборных на территории России. Договоренность предусматривает, что сама встреча пройдет в марте 2024 года.

ВТБ Арена Динамо Сборная России РФС
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