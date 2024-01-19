Гаврилов сообщил, что они готовы предоставить необходимую инфраструктуру для проведения товарищеского противостояния, в случае если РФС выберет «ВТБ Арену» в качестве стадиона для этой спортивной встречи.
«В конце февраля завершается реновация газона, так что в марте футболистам будет комфортно играть на обновленном поле», - рассказал Гаврилов в беседе с «Матч ТВ».
Напомним, в декабре 2023 года РФС объявил о соглашении с Сербией относительно проведения товарищеского матча сборных на территории России. Договоренность предусматривает, что сама встреча пройдет в марте 2024 года.
Гендиректор "ВТБ Арены" - о готовности стадиона: сможем принять матч России и Сербии
Генеральный директор «ВТБ Арены» Антон Гаврилов заявил о готовности стадиона принять матч сборных России и Сербии.
Фото: ФК "Динамо"