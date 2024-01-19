Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Алавес
23:00
КадисНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Майнц
Перенесён
Унион

Суперкубок Италии

Интер
22:00
ЛациоНе начат

Metaratings: Круговой вернулся из ОАЭ и присоединится к тренировкам с "Зенитом-2"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Сегодня, 19 января, Даниил Круговой прибыл в Санкт-Петербург, где присоединится ко второй команде «сине-бело-голубых» для подготовки к возобновлению сезона.
Фото: ФК "Зенит"
Источник сообщает, что футболист больше не будет заниматься с первой командой «Зенита» и отправился из ОАЭ, где находится с подопечными Сергея Семака, в Санкт-Петербург.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что Даниил до конца сезона будет проводить тренировочные занятия и играть с дублем, так как игрок хотел больше времени проводить на поле.

Именно недостаточным количеством игрового времени Круговой аргументировал свое подписание контракта с ЦСКА, куда направится летом 2024 года после завершения трудового соглашения с «сине-бело-голубыми».

Источник: Metaratings

Зенит Зенит-2 Круговой
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится