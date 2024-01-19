Источник сообщает, что футболист больше не будет заниматься с первой командой «Зенита» и отправился из ОАЭ, где находится с подопечными Сергея Семака, в Санкт-Петербург.
Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что Даниил до конца сезона будет проводить тренировочные занятия и играть с дублем, так как игрок хотел больше времени проводить на поле.
Именно недостаточным количеством игрового времени Круговой аргументировал свое подписание контракта с ЦСКА, куда направится летом 2024 года после завершения трудового соглашения с «сине-бело-голубыми».
Источник: Metaratings
Metaratings: Круговой вернулся из ОАЭ и присоединится к тренировкам с "Зенитом-2"
Сегодня, 19 января, Даниил Круговой прибыл в Санкт-Петербург, где присоединится ко второй команде «сине-бело-голубых» для подготовки к возобновлению сезона.
Фото: ФК "Зенит"