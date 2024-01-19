"Второе место "Зенита" пока ничего не значит. В этом году у него появился хороший конкурент в лице "Краснодара". Интересно, как это всё будет развиваться, ведь лучше, когда есть достойный соперник и гонка за титул. Думаю, что последующая гонка за чемпионство в РПЛ во многом зависит от соперников "Зенита": если они смогут держать планку, есть вероятность очень интересной развязки сезона", - заявил вратарь.
33-летний российский голкипер является 2-кратным чемпионом и обладателем Кубка России в составе "Зенита", за который выступал с июля 2013-го по январь 2019-го года. Сейчас Лодыгин является игроком греческого клуба "Панатинаикос", с которым он недавно вышел в четвертьфинал Кубка Греции, одолев в серии пенальти "Олимпиакос".
В текущем сезоне в активе Лодыгина 11 матчей и 7 пропущенных голов. Соглашение вратаря с греческим клубом действует до лета 2026-го года. "Зенит" по итогам первой части сезона отстает от лидирующего "Краснодара" на два очка. В активе "сине-бело-голубых" 36 очков в 18-ти турах.
Источник: "Чемпионат"
Лодыгин: в этом году у "Зенита" появился хороший конкурент в лице "Краснодара"
Экс-голкипер "Зенита" и сборной России Юрий Лодыгин прокомментировал борьбу за чемпионство в текущем сезоне РПЛ.
Фото: "Чемпионат"