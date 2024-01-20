"Футболисты очень профессионально подошли к делу, приехали в полной боевой готовности. Ни о весовых излишках, ни о других проблемах даже речи не было. Видно, что ребята поддерживали форму в том числе и в отпуске. Сразу включились в работу", - приводит слова Федотова "Чемпионат".
По итогам 18-ти сыгранных туров московский ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего "Краснодара" на десять очков. Команда проведет три зимних сбора - один в Абу-Даби и два в Турции. После зимней паузы столичный клуб сыграет с "Оренбургом" в рамках 19-го тура РПЛ. Команда Владимира Федотова сыграла вничью 1:1 с "Ростовом" в первом матче плей-офф Кубка России.
Федотов: ни о весовых излишках, ни о других проблемах даже речи не было. Видно, что ребята поддерживали форму
Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о начале зимних сборов.
Фото: ПФК ЦСКА