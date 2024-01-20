- Что касается матча с "Зенитом", который будет первым в РПЛ после перерыва, то времени на раскачку у нас всегда нет. Когда проходишь такие длинные сборы, то готовишься как минимум к одному сопернику изначально. "Зенит" - принципиальный соперник, поэтому сейчас это ответственнее для нас. Что касается большого количества иностранцев в РПЛ, то это заботы каждого клуба. Если иностранцы хорошие, почему нет? Если в "Спартаке" будет 11 бразильцев, но они будут хорошие, то почему нет? - передаёт слова Умярова РИА Новости.
Московский "Спартак" по итогам осенней части текущего сезона находится на пятой строчке турнирной таблицы Российской премьер-лиги, набрав 30 очков в 18 сыгранных матчах. Первым соперником красно-белых в весенней части сезона станет петербургский "Зенит", с которым москвичи сыграют на выезде в рамках 19 тура чемпионата России в первых числах марта 2024 года.
По ходу зимнего трансферного окна сине-бело-голубые побили рекорд РПЛ по количеству игроков из одной страны в составе - с учётом арендованного "Интернасьоналом" защитника Роберта Ренана "Зенит" владеет трансферами 11 игроков бразильского происхождения.
Умяров: если в "Спартаке" будет 11 бразильцев, как в "Зените", но они будут хорошие - почему нет?
Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров прокомментировал большое количество бразильских игроков в составе петербургского "Зенита".
Фото: РИА Новости