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Федотов - о причинах восьмого места ЦСКА: не хватило так называемой плотности состава, не доиграли ряд матчей

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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил причины результатов красно-синих в осенней части текущего сезона.
Фото: РИА Новости

Федотова Matchtv.ru.

Московский ЦСКА завершил осеннюю часть сезона-2023/2024 на восьмой строчке турнирной таблицы Российской премьер-лиги. В 18 сыгранных матчах команда Владимира Федотова набрала 28 очков и отстаёт от лидирующего в чемпионской гонке "Краснодара" на 10 очков.

В Кубке России красно-синие набрали 11 очков в 6 матчах группового этапа Пути РПЛ и вышли с первого места в четвертьфинал верхней сетки плей-офф, где в первом матче сыграли вничью с "Ростовом" на выезде со счётом 1:1.

ЦСКА Федотов
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