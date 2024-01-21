"Особо не слежу за "Спартаком" и не знаю, куда там собрался Абаскаль. Наверное, клуб предвидит развитие ситуации, ищет альтернативу, если есть разговоры. Не могут же не искать. Думаю, что прямо сейчас Абаскаль точно не должен уйти. Может, есть какие-то разговоры на лето. Возможно всё. Заменить Абаскаля в "Спартаке" мог бы Мостовой (смеётся). По разговорам он точно готов", - цитирует Широкова "Чемпионат".
Напомним, что вчера, 20 января, в СМИ появилась информация о том, что Гильермо Абаскаль может возглавить испанский "Кадис". Александр Мостовой рассматривался на пост главного тренера красноярского "Енисея". После 18-ти сыгранных туров "красно-белые" занимают пятую строчку в турнирной таблице РПЛ и отстают от лидирующего "Краснодара" на восемь очков. Подопечные Абаскаля уступили "Оренбургу" в первом матче плей-офф Кубка России со счетом 0:1. После зимней паузы "Спартак" сыграет с "Зенитом" в рамках 19-го тура чемпионата России. Гильермо Абаскаль возглавляет столичный клуб с лета 2022 года, под его руководством клуб стал бронзовым призером чемпионата России в сезоне-2022/2023.
Широков: заменить Абаскаля в "Спартаке" мог бы Мостовой. По разговорам он точно готов
Экс-игрок сборной России Роман Широков высказался о возможном уходе главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля.
Фото: "Чемпионат"