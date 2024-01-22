"С такими мастерами много времени не надо. Вокруг только хорошие футболисты, поэтому долго адаптироваться не надо. Вообще прекрасно себя тут ощущаю, мне всё нравится. Будем дальше работать", - поделился Мусаев.
23-летний нападающий перебрался в ЦСКА из "Балтики" в январе текущего года. Его трансфер обошелся "армейцам" в 300 тысяч евро. Мусаев является воспитанником ЦСКА, но зв основную команду в премьер-лиге не играл. В первой половине текущего сезона футболист принял участие в 25-ти матчах во всех турнирах в составе "Балтики", забил в них 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.
В первом товарищеском матче ЦСКА на сборах против клуба "Сохар" Тамерлан Мусаев вышел на поле после перерыва и отыграл 45 минут.
Источник: "Матч ТВ"
Новичок ЦСКА Мусаев: с такими мастерами долго адаптироваться не надо
Форвард ЦСКА Тамерлан Мусаев поделился впечатлениями после присоединения к команде в зимнее трансферное окно.
Фото: официальный сайт ЦСКА