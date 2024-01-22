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Сухина - о фоле Пиняева на Клаудиньо: люди, которые говорят, что это не красная - предатели

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бывший арбитр Станислав Сухина оценил фол полузащитника "Локомотива" Сергея Пиняева на футболисте "Зенита" Клаудиньо в матче 17-го тура чемпионата России.
Фото: "Чемпионат"
"Посмотрел и не увидел ни одного аргумента, чтобы воздержаться от красной. Говорят, что нет шипов. А где написано, что если их нет, то нельзя удалять? Если я кулаком ударю в челюсть, то тоже жёлтая, потому что шипов нет? Мяч в одной стороне, а прыжок идёт в ногу, которая даже не имеет отношения к владению мячом. Ну давайте дадим медаль за то, что сопернику ногу не сломал. Люди, которые говорят, что это жёлтая, если не изменники родины, то предатели точно", - сказал Сухина.

3-го декабря в матче предпоследнего тура чемпионата России перед зимней паузой московский "Локомотив" принимал на своем поле "Зенит" из Санкт-Петербурга. Главным арбитром матча был назначен Алексей Сухой. На 63-й минуте матча вингер "Локомотива" Сергей Пиняев грубо сбил с ног бразильского полузащитника "Зенита" Клаудиньо и получил за это нарушение правил желтую карточку.

Спустя 8 минут Клаудиньо был заменен, а "Локомотив" одержал победу со счетом 3:1, забив два мяча во втором тайме.

В турнирной таблице РПЛ "Локомотив" располагается на 4-й строчке с 31-м очком в активе. "Зенит" набрал 36 очков и на 2 очка отстает от лидирующего в чемпионате "Краснодара".

Источник: "Чемпионат"

Сухина Локомотив Зенит Клаудиньо Пиняев
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