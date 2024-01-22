- Дмитрий уже работал, значит опыт какой-то есть. Свой человек, плоть от плоти спартаковский. Его назначение – верное решение. Талантов не может быть десятки, один или два. И тут вопрос, как будет работать Комбаров. По большому счету, у всех клубов есть вторые команды, но я не вижу притока игроков из них. Это такая мода: должна быть промежуточная команда, чтобы самые талантливые ребята могли попасть оттуда в высшую лигу. Но в основном покупают иностранцев или берут состоявшихся игроков. А из академий в РПЛ почти никто не попадает, - передаёт слова Ловчевв Metaratings.ru.
Ранее стало известно, что руководство московского "Спартака" приняло решение возродить вторую команду, расформированную в мае 2022 года. С сезона-2024 "Спартак-2" начнёт выступления в дивизионе Б Второй лиги. Главным тренером второй команды красно-белых назначен 36-летний экс-защитник клуба и экс-главный тренер петербургской "Звезды" Дмитрий Комбаров.
Из нынешнего состава московского клуба через полноценные выступления за "Спартак-2" прошли голкипер Александр Максименко, защитники Павел Маслов и Даниил Денисов, полузащитники Руслан Литвинов, Максим Лайкин, Михаил Игнатов и Даниил Зорин.
Ловчев: назначение Комбарова в "Спартак-2" - верное решение. У всех клубов есть вторые команды, это такая мода
Экс-защитник "Спартака" Евгений Ловчев прокомментировал назначение бывшего игрока красно-белых Дмитрия Комбарова главным тренером возрождённого "Спартака-2".
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