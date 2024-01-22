«Информация о том, что мы хотим взять Кордобу в аренду с правом выкупа в зимнее трансферное окно, не является корректной», передает слова Талбота источник.
Ранее Evening Standard сообщал, что в услугах нападающего «Краснодара» заинтересованы «Фулхэм», «Ноттингем Форест» и «Кристал Пэлас».
Тем не менее, агент Джона Кордобы Кристиан Вайн рассказал, что его клиент не уйдет из состава «быков» до окончания текущего сезона.
Нынешнее трудовое соглашение между колумбийским форвардом и «Краснодаром» рассчитано до конца сезона 2024/25.
Источник: «Матч ТВ»
В "Фулхэме" отреагировали на слухи об аренде Кордобы из "Краснодара": информация некорректна
Главный скаут «Фулхэма» Брайан Талбот ответил на вопрос касательно слухов о заинтересованности «дачников» в услугах Кордобы.
Фото: ФК "Краснодар"