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В "Фулхэме" отреагировали на слухи об аренде Кордобы из "Краснодара": информация некорректна

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Главный скаут «Фулхэма» Брайан Талбот ответил на вопрос касательно слухов о заинтересованности «дачников» в услугах Кордобы.
Фото: ФК "Краснодар"
«Информация о том, что мы хотим взять Кордобу в аренду с правом выкупа в зимнее трансферное окно, не является корректной», передает слова Талбота источник.

Ранее Evening Standard сообщал, что в услугах нападающего «Краснодара» заинтересованы «Фулхэм», «Ноттингем Форест» и «Кристал Пэлас».

Тем не менее, агент Джона Кордобы Кристиан Вайн рассказал, что его клиент не уйдет из состава «быков» до окончания текущего сезона.

Нынешнее трудовое соглашение между колумбийским форвардом и «Краснодаром» рассчитано до конца сезона 2024/25.

Источник: «Матч ТВ»

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