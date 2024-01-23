"Я думаю, что это не сильная потеря для команды. "Локомотив" найдет, кем заменить Наира. Есть время, есть молодежь, которая тоже хочет себя проявить. Поэтому я считаю, что "Локомотив" сможет хорошо провести вторую часть сезона и без Наира. Сейчас есть время подготовиться и найти достойную замену", - приводит слова Булыкина "СЭ".
Ранее стало известно, что Тикнизян может перейти в "Зенит" за десять миллионов евро с учетом бонусных выплат. Петербургский клуб ищет замену Данилу Круговому, который по окончании сезона перейдет в московский ЦСКА свободным агентом, а оставшиеся по контракту полгода проведет в "Зените-2". Тикнизян провел за "Локомотив" в текущем сезоне 23 матча во всех турнирах и отметился 8-ю забитыми мячами и 5-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 24-летнего игрока сборной Армении в 7 миллионов евро.
Булыкин - о возможном уходе Тикнизяна в "Зенит": "Локомотив" сможет хорошо провести вторую часть сезона и без Наира
Экс-игрок московского "Локомотива" Дмитрий Булыкин высказался о возможном переходе Наира Тикнизяна в "Зенит".
Фото: ФК "Локомотив"