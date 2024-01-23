По информации источника, действующий чемпион России предложил защитнику "Локомотива" Наиру Тикнизяну контракт с годовой зарплатой в 1,2 миллиона евро - это в два раза больше, чем игрок получает в московском клубе на данный момент. Ранее появилась информация о том, что Тикнизян может перейти в "Зенит" за 10 млн евро с учетом бонусных выплат.
Ранее защитник "Зенита" Данил Круговой решил перейти в ЦСКА свободным агентом по окончании текущего сезона, оставшиеся полгода трудового соглашения Круговой проведет в "Зените-2". Петербургский клуб рассматривал несколько кандидатов на замену игроку, в числе которых: Хлучевич, Скопинцев и Горшков. Тикнизян провел за "Локомотив" в текущем сезоне 23 матча во всех турнирах и отметился 8-ю забитыми мячами и 5-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 24-летнего игрока сборной Армении в 7 миллионов евро.
"Чемпионат": "Зенит" готов увеличить зарплату Тикнизяна в два раза
Петербургский "Зенит" предложил защитнику "Локомотива" Наиру Тикнизяну контракт, по которому оклад футболиста вырастет в два раза.
Фото: ФК "Локомотив"