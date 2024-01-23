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Греческий "Арис" обязан выкупить Шапи-Сулейманова из "Краснодара", так как игрок провел необходимое количество матчей

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Футболист "Краснодара" Магомед Шапи-Сулейманов, находящийся в аренде в греческом "Арисе", будет выкуплен по окончании сезона.
Фото: ФК "Краснодар"
Игрок "Краснодара" Магомед Шапи-Сулейманов провел необходимое количество матчей за греческий "Арис" для активации пункта о выкупе футболиста.

Вингер провел за греческий клуб 18 матчей и отметился 4-мя забитыми мячами и 4-мя результативными передачами. Футболист принял участие в 124-х матчах "быков" за все время, забил 23 мяча и отдал 8 ассистов. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 2 миллиона евро.

Источник: "СЭ"

Краснодар Шапи-Сулейманов Арис
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