Игрок "Краснодара" Магомед Шапи-Сулейманов провел необходимое количество матчей за греческий "Арис" для активации пункта о выкупе футболиста.
Вингер провел за греческий клуб 18 матчей и отметился 4-мя забитыми мячами и 4-мя результативными передачами. Футболист принял участие в 124-х матчах "быков" за все время, забил 23 мяча и отдал 8 ассистов. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 2 миллиона евро.
Источник: "СЭ"
Греческий "Арис" обязан выкупить Шапи-Сулейманова из "Краснодара", так как игрок провел необходимое количество матчей
Футболист "Краснодара" Магомед Шапи-Сулейманов, находящийся в аренде в греческом "Арисе", будет выкуплен по окончании сезона.
Фото: ФК "Краснодар"