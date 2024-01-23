"Постоянно присылаются какие-то запросы. Например, если бы зимой его отпускали, он мог бы уехать в Турцию. В клуб из первой пятерки турецкой Премьер-Лиги. Сейчас неактуально, но летом будем смотреть. С ЦСКА у нас есть диалог и понимание. Вдруг ЦСКА скажет, что "он нужен нам как первый номер", - заявил Сафонов.
Илья Помазун принадлежит московскому ЦСКА, но 4-й сезон выступает на правах аренды в составе "Урала". В текущем сезоне 27-летний голкипер принял участие во всех 18-ти матчах "Урала" в чемпионате России и 4 матча отстоял "на ноль". Ранее агент Помазуна заявил, что игрок планирует перебраться в один из европейских чемпионатов в летнее трансферное окно.
По итогам 21 тура турецкой Суперлиги верхние пять мест в таблице занимают "Фенербахче", "Галатасарай", "Трабзонспор", "Бешикташ" и "Ризеспор".
Источник: "РБ Спорт"
Агент: Помазун мог бы уехать в Турцию в клуб из первой пятерки
Агент вратаря "Урала" Ильи Помазуна Алексей Сафонов рассказал о вариантах смены клуба его клиентом в зимнее трансферное окно.
Фото: "Чемпионат"