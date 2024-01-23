Матчи Скрыть

Кубок Английской лиги

Новости
Челси
23:00
МидлсброНе начат

Кубок Испании

Новости
Сельта
23:30
Реал СосьедадНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
5 - 1 5 1
Струга Трим-ЛумЗавершен
Родина
2 - 1 2 1
РостовЗавершен

Агент: Помазун мог бы уехать в Турцию в клуб из первой пятерки

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Агент вратаря "Урала" Ильи Помазуна Алексей Сафонов рассказал о вариантах смены клуба его клиентом в зимнее трансферное окно.
Фото: "Чемпионат"
"Постоянно присылаются какие-то запросы. Например, если бы зимой его отпускали, он мог бы уехать в Турцию. В клуб из первой пятерки турецкой Премьер-Лиги. Сейчас неактуально, но летом будем смотреть. С ЦСКА у нас есть диалог и понимание. Вдруг ЦСКА скажет, что "он нужен нам как первый номер", - заявил Сафонов.

Илья Помазун принадлежит московскому ЦСКА, но 4-й сезон выступает на правах аренды в составе "Урала". В текущем сезоне 27-летний голкипер принял участие во всех 18-ти матчах "Урала" в чемпионате России и 4 матча отстоял "на ноль". Ранее агент Помазуна заявил, что игрок планирует перебраться в один из европейских чемпионатов в летнее трансферное окно.

По итогам 21 тура турецкой Суперлиги верхние пять мест в таблице занимают "Фенербахче", "Галатасарай", "Трабзонспор", "Бешикташ" и "Ризеспор".

Источник: "РБ Спорт"

Урал Помазун ЦСКА Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится