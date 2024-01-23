Правый вингер "Зенита" Алексей Сутормин, который также может играть на позиции правого защитника, хочет перейти в "Ростов". По сообщениям источника, российский футболист хотел бы поиграть под руководством главного тренера сборной России Валерия Карпина. По этой причине Сутормин отклонил предложение об аренде в "Сочи", куда несколько дней назад отправился по аренде из "Зенита" Дмитрий Чистяков.
В текущем сезоне Алексей Сутормин принял участие в 12-ти матчах "Зенита" во всех турнирах и записал на свой счет 2 голевые передачи. Валерий Карпин совмещает тренерскую работу в "Ростове" и в сборной России с марта 2022-го года. После 18-ти туров "Ростов" занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: "Инсайды от Карпа"
Журналист Карпов: Сутормин хочет перейти в "Ростов" из-за Карпина
Фото: "Чемпионат"