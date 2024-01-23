Матчи Скрыть

Кубок Английской лиги

Новости
Челси
23:00
МидлсброНе начат

Кубок Испании

Новости
Сельта
23:30
Реал СосьедадНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
5 - 1 5 1
Струга Трим-ЛумЗавершен
Родина
2 - 1 2 1
РостовЗавершен

Журналист Карпов: Сутормин хочет перейти в "Ростов" из-за Карпина

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин близок к переходу в "Ростов" на правах аренды.
Фото: "Чемпионат"
Правый вингер "Зенита" Алексей Сутормин, который также может играть на позиции правого защитника, хочет перейти в "Ростов". По сообщениям источника, российский футболист хотел бы поиграть под руководством главного тренера сборной России Валерия Карпина. По этой причине Сутормин отклонил предложение об аренде в "Сочи", куда несколько дней назад отправился по аренде из "Зенита" Дмитрий Чистяков.

В текущем сезоне Алексей Сутормин принял участие в 12-ти матчах "Зенита" во всех турнирах и записал на свой счет 2 голевые передачи. Валерий Карпин совмещает тренерскую работу в "Ростове" и в сборной России с марта 2022-го года. После 18-ти туров "Ростов" занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: "Инсайды от Карпа"

Сутормин Карпин Ростов Зенит Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится