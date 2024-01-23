"Это футбол, игроки меняют клубы, этим никого уже не удивишь. Если дают хорошую зарплату, то можно и перейти, главное, чтобы клубы договорились. Важно, чтобы все стороны получили выгоду из этой сделки, если она состоится", - заявил Булыкин.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что "Зенит" заинтересован в приобретении лучшего бомбардира ЦСКА текущего сезона Федора Чалова. Кроме того, турецкие журналисты сообщали об интересе к Чалову со стороны "Трабзонспора", "Галатасарая" и "Фенербахче". Контракт форварда с ЦСКА истекает в конце текущего календарного года.
Федор Чалов является воспитанником ЦСКА, а в нынешнем чемпионате России на его счету 8 голов и 3 голевые передачи в 18-ти матчах. Больше мячей в РПЛ забил только нападающий "Зенита" Матео Кассьерра (14).
Источник: ""РБ Спорт""
Булыкин: Если "Зенит" предлагает Чалову хорошую зарплату, то можно и перейти
Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал слухи о переходе нападающего ЦСКА Федора Чалова в "Зенит".
Фото: официальный сайт ЦСКА