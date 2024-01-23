- Вы знаете, что недавно мы создали вторую команду. Поэтому мы подписываем игроков не только для основного состава "Пари НН", но и для нашего клуба в ФНЛ. Вероятнее всего, Михаил будет выступать за нашу вторую команду. Но пока он проходит сборы с первой, в ОАЭ. Смотрим на него и тестируем.
Михаил Тихонов, выступающий на позиции правого защитника, стал свободным агентом в январе этого года. Последним клубом в карьере 25-летнего игрока была московская "Родина". В нынешнем сезоне на счету футболиста 13 матчей во второй лиге, в которых Тихонов забил один гол и отдал одну голевую передачу.
По итогам 18 туров нынешнего сезона российской Премьер-лиги "Пари НН" занимает 9-ю строчку в турнирной таблице, набрав 24 очка.
Источник: "СЭ"
Сын Андрея Тихонова подписал контракт с "Пари НН"
Защитник Михаил Тихонов стал игроком "Пари НН", сообщил генеральный директор клуба Давид Мелик-Гусейнов.
Фото: "СЭ"