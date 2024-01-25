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В "Твенте" не подтвердили трансфер Угальде в "Спартак"

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Советник по управлению «Твенте» Ян Штрейер прокомментировал ситуацию с потенциальным трансфером коста-риканского форварда Манфреда Угальде в московский «Спартак».
Фото: Getty Images
«Когда трансфер будет совершен, мы сообщим об этом. Время еще не пришло», - передает слова Штрейера источник.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях сообщал, что «Твенте» и «Спартак» находятся на заключительной стадии сделки по трансферу Манфреда Угальде. По словам журналиста, нидерландский клуб получит за футболиста 15 миллионов евро.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость коста-риканского форварда в 5 миллионов евро.

Источник: Sport24.

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