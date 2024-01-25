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Полузащитник "Бетиса" и сборной Португалии Вильям Карвалью может продолжить карьеру в РПЛ

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Чемпион Европы в составе сборной Португалии Вильям Карвалью может оказаться в России.
Фото: "Чемпионат"
Один мз клубов российской Премьер-лиги проявляет интерес к опорному полузащитнику "Бетиса" Вильяму Карвалью. По данным Маттео Моретто, которыми он поделился в Х, некий клуб РПЛ готов составить конкуренцию стамбульскому "Бешикташу" в борьбе за подпись 31-летнего футболиста.

В текущем сезоне Карвалью принял участие в 10-ти матчах Ла Лиги в составе "Бетиса". На его счету одна голевая передача в чемпионате Испании. В июле 2018-го года "Бетис" заплатил "Спортингу" за переход Карвалью 18.5 миллионов евро.

Соглашение футболиста с "Бетисом" действует до лета 2026-го года.

Карвалью Локомотив Бетис Бешикташ Российские трансферы
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