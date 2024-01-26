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Тренер 2DROTS Кузнецов: не пожму руку Бабаеву

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Главный тренер любительского клуба 2DROTS Дмитрий Кузнецов рассказал о взаимоотношениях с генеральным директором ЦСКА Романом Бабаевым.
Фото: "Чемпионат"
- В ЦСКА гендиректором работает Роман Бабаев. Вы пожмете ему руку при встрече?

- Сейчас нет. Был момент, когда два года назад ЦСКА играл с "Крыльями Советов" на "ВТБ Арене". И было 30-летие победы ЦСКА в чемпионате. До игры я общался с Романом Бабаевым, мы пожали друг другу руки. Он сказал, что мы должны сотрудничать. С тех пор мы больше не общались.

Дмитрий Кузнецов выступал за московское ЦСКА с 1997 по 1998 год. Также футболист был игроком испанских "Эспаньола", "Алавеса" и "Осасуны". На данный момент Дмитрий Викторович является главным тренером любительского клуба 2DROTS. После 18-ти сыгранных туров "армейцы" занимают седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ и отстают от лидирующего "Краснодара" на десять очков. В первом матче плей-офф Кубка России московский клуб сыграл вничью 1:1 с "Ростовом". После зимней паузы команда сыграет с "Оренбургом" в рамках 19-го тура чемпионата России.

Источник: "РБ Спорт"

ЦСКА 2DROTS Кузнецов Бабаев
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